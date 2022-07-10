Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре в воскресенье

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре в воскресенье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице в воскресенье, 10 июля, ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один–три часа с сохранением до конца суток 10 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города. Кроме того, необходимо избегать резких маневров и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Москвичам советуют обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра, отметили в пресс-службе.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и температура воздуха до 30 градусов тепла.

МЧС Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте