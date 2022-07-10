МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре в воскресенье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице в воскресенье, 10 июля, ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один–три часа с сохранением до конца суток 10 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города. Кроме того, необходимо избегать резких маневров и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Москвичам советуют обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра, отметили в пресс-службе.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и температура воздуха до 30 градусов тепла.