Грозы и жаркая погода ожидаются в Москве 10 июля

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В воскресенье, 10 июля, в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и температура воздуха до 30 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона с запада, из-за чего сохранится вероятность мозаичных ливней и гроз при температурном фоне на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы, — сказал он.

Синоптик добавил, что воздух в столице прогреется до плюс 28-30 градусов. В Подмосковье — до 25-30 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный, четыре-девять метров в секунду. Во время грозы он будет порывистым. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

До этого сообщилось, что московский регион останется под влиянием атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Синоптики отметили, что в Москве и Подмосковье сохранится довольно жаркая погода. Температурный фон выше климатической нормы на 3–5 градусов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в столице похолодает.