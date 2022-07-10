Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет похолодание

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Со вторника,12 июля, в столичном регионе ожидается похолодание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, во вторник воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов, а к концу недели столбики термометров опустятся до плюс 22–23 градусов.

Шувалов добавил, что в этот период возможны дожди, однако не очень интенсивные.

На следующей неделе также прогнозируется усиление ветра, заключил синоптик в беседе с «ВМ».

Специалист также дал прогноз по погоде в Москве на всю предстоящую неделю.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в России ввели новые климатические нормы, а понятие «температурная аномалия» было актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет.

Также Вильфанд рассказал о температуре воды в реках Москвы. Он отметил, что в столице вода прогрелась до плюс 23–25 градусов.

Между тем москвичей призвали соблюдать правила безопасности на водоемах. Несколько человек ежедневно спасают на водоемах столицы. Об этом предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.