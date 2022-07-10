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Синоптики сообщили москвичам о жаркой погоде с дождями и грозами 10 июля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили москвичам о жаркой погоде с дождями и грозами 10 июля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 10 июля, столичный регион останется под влиянием атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, местами гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и Подмосковье сохранится довольно жаркая погода. Температурный фон выше климатической нормы на 3-5 градусов. В дневные часы будут ощущаться условия термического дискомфорта и погодной гипоксии (содержание кислорода в дневные часы значительно ниже нормы).

Для людей с повышенной метеочувствительностью и осложненным анамнезом такие погодные условия остаются фактором риска для появления симптомов недомогания и ухудшения самочувствия. При серьезных проблемах со здоровьем (заболевания сердца и сосудов, эндокринные и обменные нарушения, психоэмоционльная нестабильность, легочная патология с явлениями кислородной недостаточности) приспособиться к таким условиям бывает очень трудно. Чтобы избежать осложнений, нужно строго выполнять назначение врача, по возможности находиться в помещении, прогулки планировать на вечерние часы, находясь на даче, стараться не перегружать чрезмерно организм, средства поддерживающие и первой помощи всегда должны быть под рукой.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. По его словам, погода в столице будет постепенно возвращаться к июльским нормам. В ближайшие дни возможны дожди и грозы.

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