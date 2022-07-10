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Собянин пригласил московских школьников на познавательные интенсивы «КультЛето»

Евгений Белоусов
Город
Собянин пригласил московских школьников на познавательные интенсивы «КультЛето»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Серия познавательных интенсивов «КультЛето» проходит в столичных библиотеках и культурных центрах. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Все желающие могут ходить в спортивные секции и кружки, заниматься декоративно-прикладным творчеством, танцами, языками, актерским мастерством, программированием, — сказал глава города.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Для детей были организованы игры на свежем воздухе под присмотром педагогов. Сам проект был запущен правительством Москвы еще пять лет назад, чтобы столичные школьники могли проводить летние каникулы с пользой. В программе участвуют свыше 150 городских площадок, написал Собянин в Telegram-канале.

5 июля стартовали первые занятия профориентационного проекта «Лето моей карьеры». Более тысячи заявок пришло от юных москвичей, которые решили провести летние каникулы с пользой.

Подростки пройдут обучение в 20 профильных школах, где будут знакомиться с актуальными профессиями и осваивать полезные социально-поведенческие навыки.

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