Собянин пригласил московских школьников на познавательные интенсивы «КультЛето»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Серия познавательных интенсивов «КультЛето» проходит в столичных библиотеках и культурных центрах. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Все желающие могут ходить в спортивные секции и кружки, заниматься декоративно-прикладным творчеством, танцами, языками, актерским мастерством, программированием, — сказал глава города.

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Для детей были организованы игры на свежем воздухе под присмотром педагогов. Сам проект был запущен правительством Москвы еще пять лет назад, чтобы столичные школьники могли проводить летние каникулы с пользой. В программе участвуют свыше 150 городских площадок, написал Собянин в Telegram-канале.

5 июля стартовали первые занятия профориентационного проекта «Лето моей карьеры». Более тысячи заявок пришло от юных москвичей, которые решили провести летние каникулы с пользой.

Подростки пройдут обучение в 20 профильных школах, где будут знакомиться с актуальными профессиями и осваивать полезные социально-поведенческие навыки.