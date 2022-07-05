Профориентационный проект для подростков «Лето моей карьеры» стартовал в Москве

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Во вторник, 5 июля, стартовали первые занятия профориентационного проекта «Лето моей карьеры». А 1 июля прошла торжественная церемония открытия одновременно на пяти площадках — в специализированном центре занятости «Моя карьера», школах «Шик 16», № 460 имени дважды Героев Советского Союза А.А. Головачева и С.Ф. Шутова, № 1531 имени С.К. Годовикова и Колледже по подготовке социальных работников.

Более тысячи заявок пришло от юных москвичей, которые решили провести летние каникулы с пользой. Подростки пройдут обучение в 20 профильных школах, где будут знакомиться с актуальными профессиями и осваивать полезные социально-поведенческие навыки.

— Дорогие ребята, сегодня начинается увлекательное трехнедельное путешествие, которое даст вам возможность почувствовать себя ответственными и самостоятельными. Очень скоро, вы найдете новых друзей, станете настоящей командой единомышленников, создадите свой первый в жизни важный проект для города и узнаете много нового о своих возможностях, востребованных в столице профессиях. Вся команда взрослых — наставники, тренеры и преподаватели, будут помогать вам с поиском дела, в котором вы сможете проявить свои лучшие качества и станете успешными. Желаю всем участникам новых открытий, ищите себя и побеждайте, — напутствовала участников Юлия Дорожинская, руководитель проекта «Лето моей карьеры».

Занятия пройдут в офлайн и онлайн-форматах. В первую неделю молодые москвичи познакомятся друг с наставниками и преподавателями, примут участие в тренингах по развитию универсальных навыков. Юноши и девушки освоят личностные компетенции, которые необходимы сегодня каждому человеку. Это коммуникабельность, умение анализировать информацию, работать в команде, быть подкованным в современных технологиях. Завершится неделя онлайн-экскурсией к крупным столичным работодателям — партнерам центра «Моя карьера».

— Сегодня наша школа гостеприимно распахнула двери перед ребятами — участниками «Лета моей карьеры». Мы очень рады, что нам представилась возможность стать одной из площадок этого проекта. Для всех участников: детей и взрослых, мы создали комфортные условия. Предоставили возможности для эффективной организации работы, конструктивного общения, воплощения замыслов. От всей души желаем успехов стартующему сегодня проекту «Лето моей карьеры–2022, — рассказала директор школы № 1531 Екатерина Казакова.

Каждый участник пройдет обучение в одной из профильных школ: «Оператор умного дома», «Оператор дрона топографической съемки», «3D-проектировщик домов будущего», «Психолог», «Специалист сервиса московского транспорта», «Копирайтер», «Маркетолог», «Финансист», «Менеджер эффективных продаж», «Лидер-предприниматель», «Менеджер добрых дел», «Креативный оратор», «Мультипликатор», «Фотограф», «Архитектор», «Дизайнер интерьера», «Специалист по кибербезопасности», «Бариста», «Повар смузи-бара» и «Дизайнер-оформитель смузи-бара».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— В прошлом году я попал на «Лето моей карьеры» и прошел обучение в профильной школе «Лидер-предприниматель». Это было круто. У нас была очень слаженная команда. Каждый день мы собирались, обсуждали дальнейшие планы, помогали друг другу, распределяли задачи, если кто-то не успевал. Проект помог мне поверить в себя и в начале осени решил собрать собственную команду по разработке компьютерных игр. Нашел ребят, которые поддержали мою идею. Вместе мы сформировали бизнес-план и создали первую мобильную игру. Да, она получилась простенькой, но это только начало, потому что сейчас мы делаем новую, уже более продвинутую игру, — поделился своей историей Мурат Умеров, 16 лет, участник «Лета моей карьеры–2021».

Чтобы участники смогли больше узнать о профессиях, в проекте «Лето моей карьеры» принимают участие крупные компании-партнеры: «КРОК», «Московский транспорт», «Магнит», «LG», «Сбер», страховые компании «РЕСО-Гарантия» и «Совкомбанк Жизнь», ресторанный холдинг «Росинтер», центр изучения иностранных языков «STAR TALK», производитель наградной и сувенирной продукции «Диалог-Конверсия», разработчик деловых игр «ИграМедиа»; и коллежи столицы: Колледж по подготовке социальных работников, Колледж железнодорожного и городского транспорта, Образовательный комплекс градостроительства «Столица», Первый московский образовательный комплекс и другие. Для подростков проведут экскурсии и лекции, расскажут юношам и девушкам о профессиях, в которых нуждается город, возможностях обучения и будущего трудоустройства.

Завершится программа «Лето моей карьеры» 22 июля фестивалем социально значимых проектов, которые юные москвичи разработают для города своего района или дома.

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