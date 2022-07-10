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На Украине замминистра по евроинтеграции стала 25-летняя девушка без опыта работы

Евгений Белоусов
В мире
На Украине замминистра по евроинтеграции стала 25-летняя девушка без опыта работы
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Замминистра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, у которой до этого не было опыта работы в госсекторе. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщило издание «Украинские новости».

По имеющимся у изданные данным, зарплата нового замминистра в два раза превышает зарплату самого президента Украины Владимира Зеленского. Так, глава государства получает 28 тысяч гривен, тогда как новый замминистра — 68 600 гривен.

До назначения Сергеева в течение трех лет руководила ООО «Сервис Ревизор». Компания занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности, а также предоставляла услуги парикмахерскими и салонами красоты.

Однако назначение девушки без опыта работы в министерстве оправдывают тем, что она последние четыре года занималась активной общественной деятельностью: Сергеева помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким людям пожилого возраста, передает РИА Новости.

Днем ранее стало известно, что Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. Кроме этого, он своим указом уволил с должности посла Ирана Сергея Бурдиляка, Грузии — Игоря Долгова, Словакии — Юрия Мушку, Португалии — Инну Огнивец, Ливана — Игоря Осташа.

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