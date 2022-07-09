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Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии

Евгений Белоусов

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Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии
Фото: Youtube / Jung & Naiv

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в субботу, 9 июля.

— Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия, — говорится в документе.

Кроме того, Зеленский своими указами уволил с должности посла Ирана Сергея Бурдиляка, Грузии — Игоря Долгова, Словакии — Юрия Мушку, Португалии — Инну Огнивец, Ливана — Игоря Осташа, передает РИА Новости.

30 июня Мельник сравнил пособника фашистов Степана Бандеру с Робином Гудом, который боролся за свободу с помощью сомнительных с точки зрения законности действий.

Так, дипломат считает, что версия о связи Бандеры с фашистами ошибочная. По его словам, массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны можно объяснить тем, что и с другой стороны было «немало убийств и зверств».

4 июля стало известно, что Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замглавы МИД. Уточняется, что с подобным предложением министерство обратилось к Зеленскому.

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