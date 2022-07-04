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Bild: Посол Украины Мельник может занять должность замглавы МИД

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bild: Посол Украины Мельник может занять должность замглавы МИД
Фото: IMAGO / Metodi Popow

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замглавы МИД. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает издание Bild.

По имеющейся информации, с подобным предложением министерство обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уточняется, что это обосновано высокой оценкой работы Мельника в Киеве, передает РИА Новости.

30 июня Мельник выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как «борца за свободу». Он утверждал, что у него не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами поляков в Волыни и Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

Также посол заявил, что сожалеет в связи с допущенным им некорректным сравнением канцлера ФРГ Олафа Шольца с «ливерной колбасой» и лично извинится перед ним за это.

В апреле украинские власти отказались принимать в Киеве немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его, по их мнению, тесных связей с Москвой в прошлом. После этого Шольц отказывался приезжать на Украину именно из-за этого решения Киева.

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