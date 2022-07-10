Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве во второй декаде июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дожди ожидаются с 11 по 20 июля в Московском регионе, по сравнению с началом месяца погода будет относительно прохладной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 10 июля.

— Зной будет непродолжительным, и скоро повеет прохладой. Предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже плюс 15–20 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 28–33 градусов, что на восемь градусов выше нормы. Местами не обойдется без дождей, — сказал метеоролог.

Однако уже во вторник, 12 июля, Москва и область столкнутся с интенсивными ливнями и грозой, что приведет к снижению уровня жары и свежести. При этом в среду, 13 июля, погода будет помягче, а дожди не будут такими частыми и сильными.

Самым ненастным днем грядущей недели станет четверг, 14 июля. Тогда Москву ожидают сильные ливни и грозы, написал Тишковец в Telegram-канале.

10 июля в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города, а пешеходам — обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра.