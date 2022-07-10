Москвичам назвали способы сообщить о скоплениях воды из-за ливней

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москву накрыли интенсивные ливни, которые будут продолжаться до 21:00, непогоду лучше переждать дома. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Просим горожан быть предельно внимательными на улице и по возможности переждать непогоду дома. О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы — их номера указаны в нашей инфографике, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что за ближайшие часы в среднем в Москве выпадет до 10 миллиметров осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00, ливни будут сопровождаться шквальным ветром до 17 метров в секунду, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

10 июля в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города, а пешеходам — обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра.