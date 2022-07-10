Дептранс призвал автомобилистов отказаться от поездок из-за ливней в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды в Москве. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой. На дорогах Москвы дежурят 24 экипажа дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 июля в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города, а пешеходам — обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра.