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Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются худшими водителями

Юлия Курганова
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются худшими водителями
Фото: Pixabay

Астрологи считают, что представители трех знаков зодиака в значительно большей степени могут считаться плохими водителями. Они утверждают, что Овнам, Весам и Козерогам лучше не садиться за руль.

Все Овны от природы отличаются высоким темпераментом и неуемной жаждой жизни. Они смелы, энергичны, импульсивны и часто воспринимают жизнь, как череду увлекательных приключений. Они обычно легко еще в юном возрасте обучаются вождению, но часто лихо водят машину на максимальных скоростях, любят рисковать и пренебрегают опасностью на дорогах. Из них получаются виртуозные гонщики-спортсмены, но в реальной жизни их вождение чревато дорожными авариями, травмами и большими штрафами. Также они легко раздражаются из-за пробок, невнимательных пешеходов и других отвлекающих ситуаций, и в этот момент могут терять самообладание.

Весы, в отличие от Овна, имеют спокойный темперамент, они не склонны к риску и лихачеству на дороге, но их нерешительность делает их плохими водителями. Она проявляется во всем и всегда. Даже хорошо зная правила дорожного движения и маршрут следования, представители данного знака будут сомневаться, правильно ли они повернули, в нужном ли месте припарковали авто, хватит ли им бензина доехать до места назначения. Эти мысли, отвлекающие их за рулем, могут стать серьезной проблемой для неуверенных и нерешительных Весов и спровоцировать аварию на дороге.

Известные трудоголики и мыслители, Козероги склонны часто погружаться в себя, абстрагируясь от окружающей действительности. Они могут быть прекрасными водителями, но если это происходит на дороге, возникает опасность, что увлеченные своими мыслями и идеями, они потеряют контроль над ситуацией и станут участниками ДТП. Представителям данного знака зодиака требуется значительно больше времени, чтобы научиться сосредотачивать свое внимание на дороге, проявляя максимальную внимательность и осторожность за рулем. Поэтому лучше им все же иметь персонального водителя или пользоваться общественным транспортом, сообщается на портале Rsute.

Астрологи сообщили, что самые мудрые и умные знаки зодиака часто ничем не выделяются среди остальных. Всего их пять. Они могут поразить людей своим интеллектом, эрудицией и подкованностью во многих вопросах.

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