Оксана Пушкина объяснила, почему в России нет статистики домашнего насилия

Фото: Пресс-служба Госдумы

Затруднительно узнать даже приблизительное число жертв домашнего насилия в России. После декриминализации побоев в 2016 году официальная статистика показывает снижение его уровня в два раза, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» выразила телеведущая и экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Она пояснила, что те действия, которые до 2016 года считались преступлениями, теперь перестали так называться и в статистику не попадают.

— Поэтому статистики домашнего насилия не существует, но МВД дает нам статистику преступлений, совершенных в семье. На 2020 год — 32 557 потерпевших, из них 22 тысячи — женщины. И в отношениях «супруг — супруга» абсолютное большинство пострадавших тоже женщины, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Пушкина также отметила, что пока нет соответствующего закона — нет и соответствующих определений.

— Когда мы говорим о домашнем насилии, то имеем в виду систематически повторяющиеся акты психологического, физического, сексуального и экономического воздействия на женщин, осуществляющиеся против их воли, с целью обретения власти и контроля над ними. В 2016 году в нашей стране декриминализировали побои. В итоге насилие не прекратилось — оно просто стало скрытым, — заявила Пушкина.

24 июня Пушкина прокомментировала решение суда США запретить аборты, заявив, что данная инициатива «опасна и бессмысленна».