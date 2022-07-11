«Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс по финансовой грамотности для мам

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ начал онлайн-курс по финансовой грамотности «Деньги и инвестиции в современных условиях». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 11 июля.

— Программа курса поможет участницам освоить основы ведения и планирования личного бюджета. По итогам обучения слушательницы научатся управлять своими доходами и расходами. Они познакомятся с инструментами дополнительного пополнения бюджета и смогут пользоваться ими в будущем, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что курс будет состоять из четырех занятий. В процессе обучения участницам расскажут, почему не получается откладывать нужную сумму, как эффективно копить деньги, научат составлять план денежных трат, а также расскажут, какую доходность могут принести различные финансовые активы.

Все занятия пройдут в рамках образовательного проекта «Мама онлайн». Участие в занятиях бесплатное, но нужна предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 июля стартовал еще один бесплатный онлайн-курс «Технограда». Он посвящен личностному развитию и называется «Управление изменениями: как адаптироваться к новой реальности».