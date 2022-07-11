Столичный производитель зарядных станций увеличил эффективность на 20 процентов

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Столичная компания, выпускающая зарядные станции для электромобилей, увеличила эффективность производства на 20 процентов. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Благодаря применяемым в рамках национального проекта инструментам бережливого производства предприятию за три месяца удалось увеличить выпуск электрозарядных станций для автомобилей на 20 процентов — до 20 изделий в месяц, — сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Отмечается, что компания участвует в национальном проекте «Производительность труда». Повысить эффективность предприятия планировалось в течение полугода, однако показателей удалось достичь за три месяца.

Оставшееся время программы компания потратит на реализацию мероприятий адресной поддержки. Эксперты регионального и федерального центров компетенций провели диагностику, в ходе которой выявили около 60 проблем, передает официальный сайт мэра Москвы.

9 июля сообщалось, что компания «Ангстрем» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — запустила производство 29 новых типов микросхем. Они будут использовать в сферах транспорта, электроэнергетики и в других областях промышленности.