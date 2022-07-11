Китайский эксперт: Ограничение цен на нефть из России приведет к росту глобальной инфляции

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Ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждают на Западе, еще сильнее нарушит цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность цен на топливо , что приведет к росту глобальной инфляции и замедлит восстановление мировой экономики. Такое мнение выразил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

По его словам, Запад стремится уменьшить энергетическое доходы России с наименьшими потерями для себя. Однако эффект от ограничений может быть не таким положительным, как ожидают Соединенные Штаты, так как РФ в ответ рестрикции, вероятно, сократит добычу нефти.

По данным американской компании JPMorgan Chase & Co, Россия может уменьшить добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки без существенного ущерба для собственной экономики.

— В результате не только Соединенным Штатам и Европе придется иметь дело с возможным ростом цен на нефть, но и эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к кардинальным изменениям в структуре глобального энергоснабжения, — подчеркнул Боцян.

Более того, потолок цен на российскую нефть замедлит темпы восстановления мировой экономики, на которую негативно влияет и высокий уровень инфляции.

При этом Евросоюзу придется в короткие сроки найти альтернативы российскому ресурсу, что сделать очень трудно, отметил эксперт. Москва, в свою очередь, уже ищет новых покупателей и в ближайшее время может открыть новые рынки сбыта, передает РИА Новости.

До этого японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне 50 процентов от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».