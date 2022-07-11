Новый индустриальный кластер возведут в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

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В Троицком и Новомосковском округах специалисты возведут новый индустриальный кластер, в который войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Промышленный кластер займет более 116 тысяч квадратных метров. Застройщик инвестирует в реализацию 13,25 миллиарда рублей. Благодаря этому проекту появится 650 новых рабочих мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что до этого градостроительно-земельная комиссия столицы согласовала проект строительства промышленного технопарка «Бекасово». Он расположится в поселении Новофедоровском на участке площадью 556 гектаров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» появятся еще два новых производства электроники до конца этого года. Одна из компаний займется разработкой и производством высокоточных измерительных приборов и систем. Другая — производством и монтажом электронных модулей и печатных плат.