Наталья Сергунина подвела итоги технологического конкурса Москвы и «Росатома»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Победителями технологического конкурса «New Tech Росатом — 2022», организованного Московским инновационным кластером (МИК) и «ИнноХабом» — бизнес-акселератором «Росатома» — стали шесть стартапов. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На конкурс было подано 170 заявок. В финал вышли 28 стартапов, и уже среди них партнер программы, «ИнноХаб», выбрал шесть наиболее перспективных, — сказала заммэра.

Проекты победителей могут быть внедрены в экосистему «Росатома», уточнила она. Один из победителей конкурса — стартап в сфере аддитивных технологий KMV-20.

Разработчики создали 3D-принтер, позволяющий изготавливать крупногабаритные изделия из металла прямой печатью, а не с использованием литья. В области цифрового инжиниринга отмечен проект Securitm, который обеспечивает информационную безопасность компаний на основе рискориентированного подхода.

Победителем конкурса также стал проект в сфере цифрового инжиниринга Aerosym — российский программный комплекс для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата. Как отметил генеральный директор «ИнноХаба» Станислав Кречетов, акселератор «Росатома» выбрал самые перспективные проекты, которые могут занять освободившиеся на рынке ниши и стать частью корпорации.

3 июля сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» в прошлом году инвестировали 5,5 миллиарда рублей в высокотехнологичные производства, расположенные на площадке «Алабушево». Объем вложений стал больше на 45 процентов, чем в 2020 году.