Новые сервисы для расчета смет и контроля качества работ появились в МосгорБТИ

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В Московском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появились новые услуги для контроля проведения ремонтных работ и расчета смет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в понедельник, 11 июля.

— Специалисты бюро оценивают соблюдение подрядчиком технологий, проверяют на соответствие требованиям государственного стандарта, строительным нормам и правилам. Также учитывают безопасность при дальнейшей эксплуатации объекта, — сказал он.

Кроме того, в бюро появилась функция заказа специализированных документов. Например, ею можно будет воспользоваться для фиксации дефектов строительных работ, описания ущерба и так далее. Для оформления документов сотрудники МосгорБТИ самостоятельно приедут на объект, проведут исследования и зафиксируют нарушения, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 июля сообщилось, что у МосгорБТИ появился ряд новых сервисов, позволяющих ускорить процесс согласования перепланировок квартир и нежилых помещений. Теперь специалисты не только принимают заказы на подготовку проектов перепланировок, но и разрабатывают эскизы, готовят документы и подают заявления в Мосжилинспекцию.