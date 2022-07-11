В Минздраве предложили использовать QR-коды для всех прививок

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Для всех прививок и вакцинаций в России могут ввести соответствующие QR-коды. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

— В современном мире всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или бактериальной инфекции. При этом у нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла, — заявил Пугачев.

По его словам, QR–коды могут стать хранителями информации обо всех прививках и вакцинациях каждого человека, которые были сделаны на протяжении жизни, и первым шагом «к формированию цифрового медицинского профиля пациента».

Пугачев отметил, что сейчас граждане, чтобы вспомнить, какие прививки они сделали, сдают анализы, тратя на это время и деньги, передают «Известия».

В октябре владельцы карт «МИР» в России при помощи QR-кода смогут совершать покупки. Покупателям будет достаточно только открыть приложение — больше ничего делать не потребуется. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будет работать новая схема, приживется ли она в РФ, а также вспомнила, какие варианты оплаты уже доступны россиянам.