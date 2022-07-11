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Загрутдинов: Подстанцию скорой медицинской помощи построят по программе реновации в Царицыно

Александр Афонин
Город
Загрутдинов: Подстанцию скорой медицинской помощи построят по программе реновации в Царицыно
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Царицыно Карта всех событий

В столичном районе Царицыно специалисты возведут подстанцию скорой медицинской помощи на шесть машиномест по программе реновации. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Царицыно, квартал 1,4,14,14б по программе реновации построят подстанцию скорой медицинской помощи на шесть машиномест. Строительство предусмотрено до 2026 года, планируем приступить к проектированию объекта, — сказал он.

Загрутдинов добавил, что сооружения необходимы для оказания помощи горожанам вне больниц и поликлиник. Они будут функционировать круглосуточно. По его словам, подстанции скорой помощи имеют востребованность в столице.

Специалисты создают качественную и социально ориентированную городскую среду в кварталах реновации. Там появляются все необходимые для комфортной жизни москвичей объекты социальной инфраструктуры, которые доступны для всех жителей столицы.

8 июля Рафик Загрутдинов сообщил, что в здании детско-взрослой поликлиники в районе Молжаниновский уже наполовину выполнили отделку помещений. Учреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену.

Строительство Рафик Загрутдинов Скорая помощь
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