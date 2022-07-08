Загрутдинов: Отделочные работы в детско-взрослой поликлинике в Молжаниновском выполнены наполовину

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Синявинская улица, вл13 Карта всех событий

В здании детско-взрослой поликлиники в районе Молжаниновский уже наполовину выполнили отделку помещений. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Параллельно идут работы по благоустройству территории. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 68 процентов. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — рассказал Загрутдинов.

Учреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену. Оно будет располагаться по адресу улица Синявинская, владение 13.

Детская поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену, взрослая поликлиника — на 200 посещений в смену, женская консультация на 100 посещений. Архитектура фасадов здания будет соответствовать общему дизайну, разработанному для московских поликлиник.

Ранее в пятницу Загрутдинов рассказал, что стационарный комплекс скорой помощи на территории больницы имени В. М. Буянова готов на 52 процента.

Сейчас на территории будущего комплекса приступили к устройству кислородопровода. Идут работы по устройству инженерных систем, продолжается черновая и чистовая отделка.