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Более 620 тысяч человек установили приложение «Моя Москва» с начала года

Александр Афонин
Город
Более 620 тысяч человек установили приложение «Моя Москва» с начала года
Фото: depositphotos

С начала года приложение «Моя Москва» установили более 662 тысяч новых пользователей, что на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Востребованность приложения напрямую связана с мобильным образом жизни москвичей. Решать повседневные задачи и оплачивать счета горожане привыкли с помощью смартфона в любом удобном месте — по пути на работу, на прогулке или в отпуске, — сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По итогам первого полугодия самым востребованным сервисом остался просмотр информации об успеваемости и домашних заданиях ребенка — более трех миллионов обращений. Кроме того, выросла популярность услуги передачи показаний счетчиков воды — 1,9 миллиона обращений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что мобильное приложение «Московский транспорт» получило очередное обновление. В нем появился ряд новых функций для водителей столицы.

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