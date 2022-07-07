Приложение «Московский транспорт» получило обновление

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Мобильное приложение «Московский транспорт» получило очередное обновление. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы обновили приложение «Московский транспорт»: в нем появилось еще больше удобных функций для тех, кто ездит за рулем, — говорится в сообщении.

В приложении появился ряд новых функций для водителей столицы. Например, с помощью сервиса можно оплатить парковку прямо через телефон. Там же можно узнать о загруженности дорог и построить удобный маршрут с учетом перекрытий.

Кроме того, в приложение добавили городские парковки, где москвичи могут узнать об их загруженности. Еще одной удобной функцией является отображение каршеринга всех операторов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что количество пользователей электронной медицинской карты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» выросло до трех миллионов. Мобильное приложение дает возможность записаться к врачу, пройти исследования, процедуры по направлению и многое другое.