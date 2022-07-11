Более 20 парков обустроили в Новой Москве за 10 лет

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В Троицком и Новомосковском административных округах города создали 23 парка с момента присоединения региона к столице. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— 23 парка на 200 гектар создали за десять лет, не считая вычищенных лесов вдоль дорог. Раньше на их территории были болота, непроходимые леса, а сейчас — благоустроенные пространства с детскими, спортивными площадками и велосипедными дорожками, — сказал он.

Жидкин добавил, что на данный момент в парках создали все условия для комфортного отдыха горожан. Кроме того, руководство округов планирует к 2032 году увеличить количество зеленых зон до 60. К 2035 году — до 86 парков. Их площадь составит более одной тысячи гектар.

6 июля стало известно, что ожидаемый объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет около шести триллионов рублей. Рубеж вложений на сумму в три триллиона рублей был пройден в 2022 году. При этом 2,4 триллиона рублей поступило из внебюджетных источников.