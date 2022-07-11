Тренер рассказал, какой вид единоборств лучше всего подходит для детей

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Лучший вид единоборств, который подойдет детям, — это борьба, так как она развивает координацию. Такое мнение высказал спортивный тренер Денис Помазной.

— Если родители решили, что их ребенок целенаправленно должен заниматься единоборствами, то лучше начать с секции борьбы, потому что контактный вид единоборств подходит для занятий в более позднем возрасте, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что борьба включает в себя гимнастические и акробатические элементы. Ребенок во время таких спортивных занятий учится ориентироваться в пространстве.

Для ребят старшего возраста подойдут контактные виды единоборств: греко-римская борьба, вольная, бокс, тхэквондо.

Спортсмен также объяснил, что существуют контактные единоборства, где дети выступают уже с 7 лет. Тут идет выбор на усмотрение тренеров, родителей и организаторов этих соревнований.

До этого эксперты рассказали о пользе занятий футболом. Спорт помогает держать себя в форме, быть более активным, психологически устойчивым, счастливым.