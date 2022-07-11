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Андрей Бочкарев: Началось благоустройство территории около вестибюля станции «Рижская» БКЛ

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Началось благоустройство территории около вестибюля станции «Рижская» БКЛ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Специалисты начали работы по благоустройству прилегающей территории к вестибюлю строящейся станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На благоустраиваемую территорию площадью около 6 тысяч квадратных метров вернется историческая функция городского сквера, расположенного напротив Рижского вокзала, — сказал он.

Заммэра добавил, что в ходе работ будет проведено озеленение. Рабочие высадят цветники, деревья и кустарники. Планируется, что растения геометрически повторят рисунок мощения.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что на данный момент начались работы по сооружению бетонного основания для гранитной плитки. Параллельно специалисты проведут обратную засыпку территории.

7 июля Андрей Бочкарев сообщил, что работы по замене инженерного оборудования на станции «Варшавская» БКЛ метро выполнены на 60 процентов. В ходе работ будет установлено новое современное оборудование.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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