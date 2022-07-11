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Кенотаф первому руководителю Московской контрольной палаты установят в Новодевичьем монастыре

Александр Афонин
Город
Кенотаф первому руководителю Московской контрольной палаты установят в Новодевичьем монастыре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Новодевичий проезд, 1 Карта всех событий

На территории Новодевичьего монастыря 26 июлю состоится торжественное открытие кенотафа первому руководителю Московской контрольной палаты Борису Черкасову. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

— При поддержке правительства Москвы и участии Московской городской думы получены все необходимые разрешения и согласования Министерства культуры Российской Федерации по размещению памятного знака на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии открытия примут участие представители Московской патриархии Русской православной церкви, Счетной палаты России, Московской городской думы и правительства Москвы.

17 июня сообщалось, что в столице состоялось торжественное открытие мемориальной доски министру электронной промышленности СССР, лауреату Ленинской и Государственной премий СССР Владиславу Григорьевичу Колесникову. Ее изготовили из красного гранита и бронзы.

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