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Эксперт посоветовал заниматься единоборствами только под руководством тренера

Ирина Игнатенко
Спорт
Эксперт посоветовал заниматься единоборствами только под руководством тренера
Фото: depositphotos

Лучше всего изучать единоборства под руководством тренера, так как самостоятельно познать все тонкости спортивного ремесла невозможно. Такое мнение высказал спортивный тренер Денис Помазной.

— Единоборствам лучше обучаться под присмотром тренера. Чему можно научиться самостоятельно? Всего по книжкам не изучишь. Тренер — это обученный специалист. Но я считаю, что не столь важно обучение, как опыт, который можно перенять. И этот самый опыт есть у тренера, который преподает те или иные искусства, — отметил он в комментарии РИАМО.

Помазной подчеркнул, что хороший тренер обязательно объяснит ученикам, что ни один человек не должен использовать полученные навыки против другого при случайном конфликте.

По его словам, любое единоборство — это выбор пути. Если человек делает его осознанно и правильно, то оно не приведет к насилию.

До этого Денис Помазной рассказал, какой вид единоборств лучше всего подходит для детей.

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