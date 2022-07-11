Эксперт посоветовал заниматься единоборствами только под руководством тренера
Лучше всего изучать единоборства под руководством тренера, так как самостоятельно познать все тонкости спортивного ремесла невозможно. Такое мнение высказал спортивный тренер Денис Помазной.
— Единоборствам лучше обучаться под присмотром тренера. Чему можно научиться самостоятельно? Всего по книжкам не изучишь. Тренер — это обученный специалист. Но я считаю, что не столь важно обучение, как опыт, который можно перенять. И этот самый опыт есть у тренера, который преподает те или иные искусства, — отметил он в комментарии РИАМО.
Помазной подчеркнул, что хороший тренер обязательно объяснит ученикам, что ни один человек не должен использовать полученные навыки против другого при случайном конфликте.
По его словам, любое единоборство — это выбор пути. Если человек делает его осознанно и правильно, то оно не приведет к насилию.
До этого Денис Помазной рассказал, какой вид единоборств лучше всего подходит для детей.