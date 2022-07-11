Голосование за лучшие площадки для спортивного отдыха стартовало в «Активном гражданине»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» началось голосование из серии «Лето активного гражданина», посвященное местам для занятий экстремальными видами спорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 11 июля.

Участникам проекта предстоит определить лучшую площадку для активного отдыха в городских парках. Всего на выбор представлено пять вариантов: высотный веревочный парк на ВДНХ, троллейная трасcа в парке Олимпийской Деревни, вейк-парк в «Сокольниках», трасса для велоэкстрима в парке «Фили» и скейт-парк в «Перовском».

Отмечается, что москвичи смогут предложить и собственный вариант ответа. Для этого следует выбрать вариант ответа «Моего парка нет в списке» и написать площадку, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 июля сообщалось, что в рамках проекта «Активный гражданин» началась викторина, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Главной темой стали самые романтичные места столицы. Участникам проекта предлагается ответить на восемь вопросов, за каждый правильный ответ они получат по пять баллов.