Более 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Более 3,5 тысячи человек уже смогли проверить свое здоровье в подмосковных парках на выходных. В прошедшие выходные бригады врачей работали в 23 городских округах. Участие в акции приняли 536 человек.

— Акция «Проверь здоровье в парке» проходит в регионе уже более месяца, и мы видим интерес жителей. Особенно такой формат удобен для людей, работающих в будни, и тех, кто по каким-либо причинам не может посетить поликлинику в течение рабочей недели, — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. Также есть возможность сделать вакцинацию от коронавируса.

Результаты обследования жители региона получают в личном кабинете на портале «Госуслуги», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Все 46 павильонов «Здоровая Москва» оснастили кондиционерами и кулерами с питьевой водой. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.