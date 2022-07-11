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«Судя по роже, тоже пьяница»: Солнцев высмеял Довлатову за неудачный ракурс

Лала Манушакян
Общество
«Судя по роже, тоже пьяница»: Солнцев высмеял Довлатову за неудачный ракурс
Фото: Youtube/Super

Ведущий и актер Рустам Солнцев резко высказался о популярной радиоведущей Алле Довлатовой за неудачный ракурс в кадре.

— Слушайте, а Довлатова, судя по роже, тоже пьяница? Да что ж такое, — прокомментировал Солнцев.

Он опубликовал скриншот с видео, где звезда была запечатлена в студии своей программы. Ведущая выбрала не самый удачный ракурс и освещение, что вызвало шутки в адрес ее внешности.

В свою очередь подписчики начали искать причину такого вида звезды, ссылаясь на ее возраст и увлечение ботоксом.

До этого Довлатова рассказала о своем романе с артистом и шоуменом Дмитрием Нагиевым. Она призналась, что попала под обаяние ловеласа, который заверил ее, что абсолютно свободен. Девушка поверила и влюбилась по уши.

По словам знаменитости, роман с Нагиевым вскоре перетек в служебные отношения — она помогла возлюбленному устроиться на радио. А там и с его супругой познакомилась: оказалось, что он скрыл свой брак с журналисткой Алисой Шер. К тому времени пара была жената 14 лет и воспитывала сына Кирилла.

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