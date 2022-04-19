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«Клеил, как обои!»: Довлатова призналась в романе с Нагиевым

Юлия Курганова

Общество
«Клеил, как обои!»: Довлатова призналась в романе с Нагиевым
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова рассказала о своем романе с артистом и шоуменом Дмитрием Нагиевым. Она призналась, что попала под обаяние ловеласа, который заверил ее, что абсолютно свободен. Девушка поверила и влюбилась по уши.

— Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: «Вот она наконец, моя любовь пришла!» — рассказала Довлатова.

По словам знаменитости, роман с Нагиевым вскоре перетек в служебные отношения — она помогла возлюбленному устроиться на радио. А там и с его супругой познакомилась: оказалось, что он скрыл свой брак с журналисткой Алисой Шер. К тому времени пара была жената 14 лет и воспитывала сына Кирилла, передает портал «7 дней».

В конце марта юморист Евгений Петросян поделился с поклонниками кадрами нового выпуска передачи «ПетросянШоу», на одном из которых артист запечатлен в обнимку с фигуристой брюнеткой. Поклонники таланта звезды начали сравнивать его нынешнюю избранницу, 33-летнюю Татьяну Брухунову, с партнершей по сцене.

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