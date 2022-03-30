Петросян опубликовал фото с фигуристой брюнеткой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юморист Евгений Петросян поделился с поклонниками кадрами нового выпуска передачи «ПетросянШоу», на одном из которых артист запечатлен в обнимку с фигуристой брюнеткой.

Поклонники таланта звезды начали сравнивать его нынешнюю избранницу, 33-летнюю Татьяну Брухунову, с партнершей по сцене. Некоторые даже заметили, что эффектная женщина смотрится с юмористом гораздо лучше, нежели его молодая супруга, передает Пятый канал.

Недавно в семье Петросяна был двойной праздник. Свои дни рождения 13 марта отметили супруга артиста Татьяна Брухунова и их сын Ваган. Мальчику исполнилось два года, а его маме — 33. В честь этого события жена Петросяна разместила в микроблоге теплый семейный снимок. В кадре предстала вся звездная семья.

До этого стало известно, что юморист возобновил судебную тяжбу со своей бывшей женой и коллегой Еленой Степаненко. Экс-супруги делят счета и недвижимость, а также картины и книги. При этом последние имеют особенное значение для Степаненко, уверяет ее адвокат.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся в 2018 году, так как юморист начал роман с молодой помощницей. Ранее Елена Степаненко поделилась подробностями раздела совместно нажитого имущества.