Выставка «Основные элементы» стартовала в музее-заповеднике «Царицыно»

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Основные элементы». Она посвящена советскому авторскому декоративному искусству второй половины ХХ века. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Выставка расположилась в Хлебном доме музея. В десяти залах представлено около 400 предметов из фондов «Царицына». Гости выставки могут познакомиться с произведениями из керамики, стекла, металла и других материалов.

Отмечается, что важной частью собрания музея являются предметы авторского декоративно-прикладного искусства 1960–1980-х годов. В то время мастера начали создавать не просто бытовые вещи, а объекты, которые сегодня сравнивают с живописью и скульптурой.

Художники создавали работы на определенные темы, которые имели особый символизм в советском искусстве: огонь, вода и земля. Именно они и легли в названия разделов выставки, передает официальный сайт мэра Москвы.

9 июля москвичам рассказали об экспонатах в Музее Московского метрополитена. Он был открыт 15 мая 2015 года на станции «Выставочная» к 80-летию подземки.