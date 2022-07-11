Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Основные элементы» стартовала в музее-заповеднике «Царицыно»

Александр Афонин
Город
Выставка «Основные элементы» стартовала в музее-заповеднике «Царицыно»
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Основные элементы». Она посвящена советскому авторскому декоративному искусству второй половины ХХ века. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Выставка расположилась в Хлебном доме музея. В десяти залах представлено около 400 предметов из фондов «Царицына». Гости выставки могут познакомиться с произведениями из керамики, стекла, металла и других материалов.

Отмечается, что важной частью собрания музея являются предметы авторского декоративно-прикладного искусства 1960–1980-х годов. В то время мастера начали создавать не просто бытовые вещи, а объекты, которые сегодня сравнивают с живописью и скульптурой.

Художники создавали работы на определенные темы, которые имели особый символизм в советском искусстве: огонь, вода и земля. Именно они и легли в названия разделов выставки, передает официальный сайт мэра Москвы.

9 июля москвичам рассказали об экспонатах в Музее Московского метрополитена. Он был открыт 15 мая 2015 года на станции «Выставочная» к 80-летию подземки.

Искусство История Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте