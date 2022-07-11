Бесплатная раздача воды продолжается в подмосковных парках

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В парках культуры и отдыха Московской области в жаркие дни продолжается бесплатная раздача бутилированной воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

— Традиционно парки Подмосковья являются одним из основных мест притяжений жителей и гостей региона независимо от времени года. С заботой о посетителях наших парков, в жаркие дни мы продолжаем бесплатную раздачу воды, — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, за прошлую неделю во всех парках культуры и отдыха раздали более 30 тысяч бутылок с водой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что раздавать воду продолжат до конца летнего сезона в те дни, когда температура воздуха будет выше плюс 25 градусов в тени. Бесплатную воду смогут получить все желающие посетители парков. Раздавать бутылки будут сотрудники парка или волонтеры.

В понедельник, 11 июля, в Подмосковье столбики термометров поднимутся выше отметки в 30 градусов, возможны кратковременные дожди. Синоптики отмечают, что несмотря на кратковременные дожди, ощущение духоты и жары не уменьшится. Несмотря на переменную облачность, ожидается высокий индекс солнечной активности и дефицит кислорода, передает РИАМО.

В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании на этой неделе. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 12 июля, резко похолодает — на 8–10 градусов, к выходным станет еще прохладнее — около 20 градусов тепла днем.