В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании на этой неделе

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Жителей столицы в понедельник, 11 июля, ожидает погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла. Во вторник, 12 июля, резко похолодает на 8-10 градусов, к выходным станет еще прохладнее — около 20 градусов тепла днем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Супержарко будет в понедельник — до плюс 31-33 градусов. Это будет день тяжелый действительно. Локально вероятна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду. Но уже во вторник значительное понижение температуры на 8-10 градусов. Температурный фон будет 22-24 градуса, — рассказал он.

По словам синоптика, похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 метров в секунду 12 июля. К выходным температура воздуха еще понизится. На 16 июля прогнозируется около плюс 20 градусов днем.

Вильфанд сообщил, что температурный фон в течение недели в среднем будет 22-25 градусов.

— Думаю, в среду-четверг москвичи уже начнут спрашивать, когда вернется настоящее лето. Но такой температурный фон около нормы, в выходные чуть ниже — на 1-2 градуса, — отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал похолодание в Москве во второй декаде июля. Он сообщил, что дожди ожидаются с 11 по 20 июля в Московском регионе, по сравнению с началом месяца погода будет относительно прохладной.