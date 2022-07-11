Ядовитые и агрессивные: биолог объяснил причину активности божьих коровок на курортах Кубани

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Рой божьих коровок атаковал пляжи Краснодарского края. О полчищах насекомых сообщают отдыхающие, которые приехали в Сочи и Анапу. «Вечерняя Москва» решила узнать, чем вызвана такая активность жуков и насколько они могут быть опасны для человека.

По словам биолога и натуралиста Ильи Гомыранова, массовое скопление божьих коровок в южных регионах в период жары — это обычное явление:

— Сейчас сезон, когда личинки превращаются во взрослых жуков и у них начинается активный этап размножения. Видимо, все произошло синхронно, поэтому среди людей это вызвало такой ажиотаж.

Биолог уточнил, что насекомые выбирают для продолжения рода как раз прибрежные зоны южных регионов страны.

— Подходящими условиями являются берега, водные источники и зоны с активным солнечным светом, — уточнил спикер. — Эти жуки являются хищниками и питаются преимущественно тлей. А в период размножения они особенно голодны и агрессивны, поэтому могут атаковать человека, если он будет находиться где-то поблизости.

Собеседник «ВМ» заметил, что божья коровка может быть опасна, так как в ней содержится яд:

— Серьезных укусов жуков быть не может. Но вот выделяемая ими гемолимфа, проще говоря, кровь, содержит кантаридин, который при попадании в организм может вызвать отравление.

А желтая жидкость при контакте с кожей способна образовать крупные волдыри, заключил Гомыранов.