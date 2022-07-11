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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары

Александр Афонин

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Погода в Москве
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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Об этом сообщил Гидрометцентр России в понедельник, 11 июля.

— «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении.

Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла. Предупреждение действует до 18:00 11 июля.

Кроме того, в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с ожидающейся грозой и сильным ветром с порывами во время грозы до 15–20 метров в секунду. Отмечается, что предупреждение из-за грозы действует с 15:00 11 июля до 21:00 12 июля. Для ветра — с 15:00 11 июля до 00:00 12 июля.

Накануне в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что в Москве 11 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха днем может подняться до плюс 33 градусов. Ведомство рекомендует москвичам соблюдать осторожность, находясь около водоемов. В случае необходимости следует звонить по телефону 101.

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