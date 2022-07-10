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МЧС предупредило москвичей о жаре до 33 градусов 11 июля

Евгений Белоусов

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МЧС предупредило москвичей о жаре до 33 градусов 11 июля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сильная жара ожидается в Москве 11 июля: температура воздуха днем может подняться до плюс 33 градусов. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

— В связи с жаркой погодой ГУ МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды, — говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендует соблюдать осторожность, находясь около водоемов. В случае необходимости следует звонить по телефону 101.

7 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в России ввели новые климатические нормы, а понятие «температурная аномалия» было актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет.

Также Вильфанд рассказал о температуре воды в реках Москвы. Он отметил, что в столице вода прогрелась до плюс 23–25 градусов.

Кроме того, по словам Вильфанда, в Феодосии, Алуште и Евпатории море прогрелось до плюс 22 градусов, в Туапсе, Сочи, Анапе, Ялте и Геленджике — до плюс 23 градусов.

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