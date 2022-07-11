Как отбывают наказание приговоренные к исправительным работам в Москве

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Принудительные работы являются альтернативой лишению свободы за совершение нетяжких преступлений. Как правило, принудительные работы связаны с благоустройством города, ремонтом дорог, проведением строительных работ. В сентябре 2021 года с целью расширения сети исправительных центров и увеличения количества мест для размещения осужденных введено в эксплуатацию модульное здание на территории КП-2 УФСИН России по столице, где созданы все условия для комфортного проживания осужденных. Как происходит отбывание такого вида наказания — в материале «Вечерней Москвы».

Внутренний распорядок в колонии

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. За совершение тяжкого преступления тоже могут быть назначены принудительные работы в том случае, если преступление совершено впервые и предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ. Принудительная отработка назначается на срок от двух месяцев до пяти лет.

Для размещения осужденных к принудительным работам по всей Москве действует сеть исправительных центров. С целью расширения этой сети и увеличения количества мест для размещения осужденных в сентябре 2021 года на территорию КП-2 УФСИН России по городу было введено в эксплуатацию модульное здание, где созданы все условия для комфортного проживания осужденных. Общежитие рассчитано на более чем 200 человек, для них есть спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, установлены душевые кабины и стиральные машины, отдельно действует даже кабинет для проведения воспитательной работы. Для осуществления надзора и контроля территория оборудована современными техническими средствами — охранной и пожарной сигнализациями, системой видеонаблюдения и доступа в здание, громкоговорящей связью.

В исправительном центре действуют строгие правила: нельзя покидать его самовольно, а ночью, в нерабочее время, в выходные и праздничные дни без разрешения сотрудников администрации учреждения. В случае отказа от работы, употребления алкоголя или наркотиков, мелкого хулиганства и неповиновения сотрудникам УФИЦ осужденный признается злостным нарушителем. Осужденным также не разрешается самостоятельно выбирать или менять место работы без разрешения администрации учреждения.

Виды принудительных работ

Осужденные к принудительным работам трудоустраиваются на предприятия любой организационно-правовой формы в соответствие с законодательством, с которыми заключен договор. На рабочих местах их регулярно проверяет сотрудник исправительного центра. Такое сотрудничество — хорошая возможность для предприятий расширить свои производственные возможности, для осужденных — постоянная занятость и получение заработной платы, трудоустройство в соответствии с нормами ТК РФ. В рамках заключенных соглашений о взаимодействии с жилищными и строительными организациями Москвы осужденные к принудительным работам привлекаются к оплачиваемому труду на территории работодателя. В настоящее время заключено 20 соглашений с различными предприятиями, на которых трудоустроены осужденные. Их трудоустраивают в соответствии с нормами действующего законодательства с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности, если таковая имеется.

На сегодняшний день более 50 осужденных трудоустроены в ГБУ «Жилищник» в различных округах столицы. Как правило, осужденные заняты на работах по благоустройству общественных мест. Они убирают и облагораживают придомовые территории, парковые зоны, остановки. Кроме того проводят санитарную обрезку деревьев, благоустраивают проезжие части и тротуары. Некоторых осужденных трудоустраивают на объектах Московского метрополитена — из числа отбывающих наказание в УФИЦ при колонии-поселении номер 2 УФСИН таковых 15 человек. В их должностные обязанности входит уборка производственных помещений, а также мойка вагонов подвижного состава перед выходом на линию. За каждой бригадой в электродепо закреплен мастер ремонтно-строительных участков, который следит за качественным выполнением работ в период всего рабочего времени.

Польза такого вида наказания

Стоит отметить, что осужденные к принудительным работам трудоустроены не только разнорабочими, но и занимают должности, требующие определенной специальной подготовки. Так, семь осужденных работают сварщиками и электриками, с учетом имеющейся квалификации. Кроме того, тем, кто зарекомендовал себя и добросовестно относился к труду во время отработки, поступают предложения от работодателей продолжить сотрудничество после окончания срока наказания. Так, осужденный Д. трудился разнорабочим по комплексной уборке на одном из городских предприятий. После отбывания наказания в УФИЦ при КП-2 УФСИН, руководство предприятия предложило ему продолжить работу, но уже в качестве мастера участка. В настоящее время Д. работает мастером, где контролирует выполнение работ на участке и обучает молодых специалистов.

— Применение такой меры наказания, как принудительные работы, имеет ряд преимуществ. У осужденных есть возможность отбывать наказание вблизи от родственников и сохранить социальные связи. Отбывание наказания в виде принудительных работ позволяет им трудоустроиться и получать за свой труд вознаграждение, возмещать причиненный ущерб, а также оказывать материальную помощь своим близким, — отметил начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН Сергей Базылев.

6 июля Минюст утвердил новые правила условий содержания в СИЗО и колониях. Так, в соответствии с ними будет обеспечена приватность при установлении санузлов и расширен перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету.