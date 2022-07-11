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Андрей Бочкарев: Перспективы развития строительной отрасли обсудят в Москве

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Перспективы развития строительной отрасли обсудят в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице открыла работу двухдневная конференция «Развитие строительной отрасли Москвы в условиях турбулентности: кейс Москвы». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Несмотря на все трудности, строительная отрасль столицы сохраняет высокие темпы ввода объектов транспортной, жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры. Достижение таких результатов стало возможным благодаря целому комплексу административных решений, принятых на федеральном и региональном уровнях, — сказал он.

Заммэра отметил, что на данный момент строительная отрасль работает в условиях экономических и социальных вызовов. Для облегчения ситуации строительный комплекс внедряет отечественные программные продукты для рабочих процессов.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская добавила, что сегодня сотрудникам отрасли необходимо уметь быстро адаптироваться к новым условиям. По ее словам, в ближайшее время состоится ряд мероприятий, которые направлены на обмен опытом представителей отрасли и поиск новых векторов для развития города.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты начали работы по благоустройству прилегающей территории к вестибюлю строящейся станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Он добавил, что в ходе работ будет проведено озеленение.

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