Станция метро «Киевская» возобновила работу в штатном режиме
Специалисты восстановили штатный режим работы станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии метрополитена. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Станция «Киевская» Арбатско-Покровской линии работает штатно. Движение на линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает, — говорится в сообщении.
На данный момент сотрудники пожарных служб устранили задымление на станции. Причину возгорания установит специальная комиссия, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
11 июля стало известно, что на станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии метро произошло возгорание. По предварительной информации, в коллекторе наблюдалось тление силовых кабелей под напряжением, на месте работали экстренные службы города.