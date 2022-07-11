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Станция метро «Киевская» возобновила работу в штатном режиме

Александр Афонин
Происшествия
Станция метро «Киевская» возобновила работу в штатном режиме
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

Специалисты восстановили штатный режим работы станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии метрополитена. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Станция «Киевская» Арбатско-Покровской линии работает штатно. Движение на линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

На данный момент сотрудники пожарных служб устранили задымление на станции. Причину возгорания установит специальная комиссия, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

11 июля стало известно, что на станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии метро произошло возгорание. По предварительной информации, в коллекторе наблюдалось тление силовых кабелей под напряжением, на месте работали экстренные службы города.

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