«Ближе к народу»: как скандал с наркотиками отразится на карьере канцлера ФРГ

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Скандал с наркотиками на вечеринке с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца позитивно отразится на его политическом рейтинге. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, посещение открытых мероприятий Олафом Шольцем показывает его позитивное отношение к своему народу, желание быть к нему ближе. Однако эта история не будет иметь для его карьеры никаких негативных последствий.

— Эта ситуация не имеет к нему никакого отношения. Вечеринки парламентской фракции Социал-демократической партии Германии посещает самая разная публика. В этом и есть их смысл. В народе могут случиться любые преступления. Там могли не только подмешать наркотики для изнасилования, а также что-то украсть. Могло произойти все что угодно. Однако политик, который посещает такого рода большие мероприятия, наоборот, выигрывает и поднимает свой имидж. Он не боится быть ближе к народу и попасть в неприятную историю, — сказал он.

Эксперт уверен, что этой ситуации придали слишком большое значение в России из-за негативного отношения к политике Шольца.

— В России недовольны политикой канцлера ФРГ. Я поддерживаю это мнение. Он одобряет чудовищный террористический режим на Украине и не отстаивает интересы Германии. Тем не менее этот наркоскандал не сможет испортить его политическую карьеру, — рассказал Марков.

Собеседник «ВМ» отметил, что данная ситуация может поднять политический рейтинг канцлера ФРГ.

— Я думаю, что у Шольца в ближайшее время может произойти небольшое увеличение политического рейтинга. Люди видят, что он не боится запачкаться и хочет стать ближе к народу своей страны, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что не менее восьми женщин пострадали от подмешанных им «наркотиков изнасилования» на закрытой вечеринке Социал-демократической партии (СДПГ) с участием ее бывшего лидера, канцлера Германии Олафа Шольца.