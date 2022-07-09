Tagesspiegel: Восемь женщин пострадали от наркотиков на вечеринке с участием Шольца

Фото: bundeskanzler.de

Не менее восьми женщин пострадали от подмешанных им «наркотиков изнасилования» на закрытой вечеринке Социал-демократической партии (СДПГ) с участием ее бывшего лидера, канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом в субботу, 9 июля, сообщила газета Tagesspiegel.

По имеющимся данным, мероприятие, в котором приняли участие около тысячи человек, прошло 6 июля. Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин направил депутатам письмо, в котором заявил, что на вечеринке «явно» употреблялись наркотики и происходили «посягательства».

Он подчеркнул, что произошедшее является возмутительным. О вечеринке уже доложили в полицию Бундестага, передает РИА Новости.

7 июля читатели немецкого издания Die Welt в свою очередь призвали канцлера ФРГ уйти в отставку после провала санкционной политики и его слов об использовании Россией газа в качестве оружия. В частности, читатели отметили двуличность Шольца, который после введения ограничений в отношении РФ удивляется ответным мерам.

При этом читатели немецкой газеты Bild раскритиковали немецкие власти из-за статьи о зарплате политиков ФРГ. По данным издания, канцлер Шольц получает более 30 тысяч евро.