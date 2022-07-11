Политолог заявил, что премьерство Трасс обострит отношения Британии с Россией

Фото: МИД РФ

Если глава британского МИД Лиз Трасс станет премьер-министром, то отношения королевства с Россией только обострятся. Такое мнение высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

— Она не раз делала более жесткие заявления, чем Борис Джонсон. Я думаю, если она станет премьером Британии, ничего хорошего для британо-российских отношений это не принесет, только усугубит их, — отметил он в комментарии «360».

По его словам, многие прогнозировали, что на место Джонсона придет еще более радикально настроенный по отношению к России политик. Михайлов добавил, что шансы у Трасс занять пост премьер-министра такие же, как и у остальных претендентов, ведь большого преимущества у нее нет.

11 июля стало известно, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на посты главы правящей Консервативной партии и премьер-министра. Помимо Трасс на должность претендуют экс-глава Минфина Британии Риши Сунак, назначенный на его должность Надим Захави и глава Минтранса Грант Шэппс, передает издание argumenti.ru.

«Вечерняя Москва» выяснила, каких взглядов придерживается Лиз Трасс и как она относится к России. Пост министра иностранных дел она заняла осенью 2021 года.

Она беспрерывно входит в состав правительства Великобритании уже десять лет при трех разных премьерах. До того как получить свое нынешнее назначение, Трасс возглавляла пять различных ведомств, в том числе министерства финансов, юстиции и внешней торговли.