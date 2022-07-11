Что известно о претенденте на пост премьера Великобритании Лиз Трасс и чего от нее ждать

Фото: МИД РФ

Один из основных претендентов на пост премьер-министра Великобритании — глава МИД страны Лиз Трасс. Накануне она выдвинула свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и заявила, что готова возглавить правительство. «Вечерняя Москва» выяснила, каких взглядов придерживается Лиз Трасс и как она относится к России.

Пост министра иностранных дел 46-летняя Лиз Трасс заняла осенью 2021 года. Она беспрерывно входит в состав правительства Великобритании уже десять лет при трех разных премьерах. До того как получить свое нынешнее назначение, Трасс возглавляла пять различных ведомств, в том числе министерства финансов, юстиции и внешней торговли.

Опрошенные «ВМ» эксперты называют Трасс «ярым критиком России» и подчеркивают: ее приход к власти совершенно точно не улучшит отношения между Великобританией и нашей страной.

— Трасс активно критиковала Россию еще до 24 февраля, а уж после — тем более, — говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Например, если до СВО президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Шольц были настроены более умеренно, то с Трасс ситуация иная. Она изначально занимала по отношению к России жесткую позицию.

В том, что Трасс сохранит прежний внешнеполитический курс, убеждена и руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева:

— Трасс будет продолжать антироссийскую политику и политику поддержки киевского режима. В этом сомнений нет.

На посту главы МИД Трасс еще в прошлом году успела отметиться довольно странным поступком. Во время своего визита в Эстонию она демонстративно прокатилась на танке НАТО, при этом заявив, что альянс «не провоцирует Россию».

В начале февраля этого года Трасс приехала уже в Москву. Этот визит также не обошелся без казусов. Во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Трасс сказала, что Британия никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Вечером после этого она прогулялась по Красной площади в меховой шапке и шубе, тем самым повторив образ Маргарет Тэтчер (премьер Великобритании в 1979–1990 годах). Во время прогулки Трасс сопровождал фотограф, снимки тут же разлетелись по интернету. В Британии на них отреагировали негативно: министр уделила больше внимания фотосессии, чем переговорам.

Сама Трасс неоднократно говорила, что Тэтчер является ее кумиром. Последняя отличалась жесткой позицией по отношению к СССР:

— Трасс пытается доказать, что она может быть круче любого мужчины. Она действительно подражает «железной леди»: так же забирается на танк (Тэтчер поднималась на танк во время визита в ФРГ в 1986 году — прим. «ВМ») и гуляет по Москве в похожей одежде.

Как отмечает Макаркин, хороших аналогий между Тэтчер и Трасс не видно. Трасс больше напоминает Тэтчер раннего периода, когда та занимала жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении СССР.

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. О том, что его вынудило пойти на этот шаг, — в материале «ВМ».