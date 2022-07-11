Мурашко оценил как стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

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Подъем заболеваемости коронавирусом фиксируется в некоторых странах, однако ситуация в России стабильная. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 11 июля.

— В ряде стран сегодня идет подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет, — цитирует министра ТАСС.

По его словам, с этой целью по стране в полном объеме возобновлены профилактические медицинские мероприятия. Он также напомнил, что лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию необходимо пройти углубленную диспансеризацию, особенно если болезнь протекала в средней и тяжелой формах. За пять месяцев текущего года ее прошло более 1,5 миллиона человек, и выяснилось, что более половины из них страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые развились на фоне инфекции.

— Ковид оставляет (след — прим. «ВМ»), поэтому необходимо оценить степень нарушения функций и получить рекомендации врача, и в случае необходимости получить лечение, — добавил Мурашко.

Министр отметил, что рекомендация вакцинироваться раз в полгода пока сохраняется, поскольку это критически важно для пожилых людей и тех, у кого имеются хронические заболевания.

При этом необходимости в массовой вакцинации против оспы в настоящее время в России нет.