В России выявили 3097 случаев коронавируса за сутки

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За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 3097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 11 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 38 граждан, еще 634 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2296 человек, уточнили на портале.

Фото: «Cтопкоронавирус.рф»

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что на данный момент коронавирус по симптомам и течению болезни практически неотличим от других ОРВИ. Она отметила, что болезнь все равно остается коварной.

7 июля аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что в Россию придут две новые волны коронавируса летом и осенью. Медик отметил, что избежать новой волны коронавируса могла помочь контролируемая повторная ревакцинация, которой не было.